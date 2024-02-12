اتفرج شيخ سعودي يصدر فتوى صادمة لا يصدقها العقل ويعتبر هذا النوع من الرياضة شرك بالله؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الشيخ " فهد القرني" إن ممارسة رياضة اليوجا شرك بالله.

وحذر الراقي ومفسر الأحلام فهد القرني الفتيات من اليوجا ووصفها بالشرك.

وردا على متابعة قالت خلال مقطع فيديو : "قبل 8 سنوات كان يجي لي إلهام"، قال: " ما هو إلهام، إياكي طرق هذه الأبواب".

وقاطعته المتابعة قائلة : " ما طرقت" فرد المفسر: "ما طرقتي إلى الآن تبحثين وإلى الآن عندك اليوجا، وإلى قريب جدا تقرأين عن هذه الأشياء كلها وفي العمل وفي كل مكان".

وأرفق الروقي الفيديو بتعليق :"احذروا حتى من الخوض والمناقشة في علوم الطاقة وممارسات اليوجا "تنفسات"، والاستشعار وخداع النفس بالإلهام الإلهي والأبراج والكف والفنجان". وأضاف: " فهي شرك بالله "اتقوا الله".