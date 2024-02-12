شابة فلسطينية تطلق على مولودها الأول اسم رئيس هذه الدولة العربية؟..لن تصدق من يكون!

الرياض - محمد الاطلسي - عبرت سيدة فلسطينية (غادة - 31 عاما)، عن حبها العميق لمصر ورئيسها، بطريقة فريدة.

واختارت السيدة "غادة" وزوجها تسمية مولودها الجديد باسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وهذا القرار هو الأول الذي اتخذته بعد إفاقتها وخروجها من غرفة العمليات بمجمع السويس الطبي، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وبدأت الواقعة في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما قدمت مصر الرعاية الطبية للمواطنة الفلسطينية شمس نبيل محمد، التي أصيبت في الحرب الجارية في قطاع غزة.

وكانت ترافقها غادة منار رمضان الغلبان، التي كانت في الفترة الأخيرة من حملها.

وخلال وجودهما في مجمع السويس الطبي، تعرضت المرافقة لآلام الولادة، وتم نقلها إلى قسم النساء والتوليد، حيث وضعت مولودها في مساء الأربعاء الماضي.

واختارت أن تطلق عليه اسم "عبدالفتاح السيسي"، في رسالة شكر وامتنان للخدمة الطبية التي تلقتها داخل مصر.