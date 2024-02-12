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قفزة تاريخية لسعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية في اول تعاملات اليوم الآثنين ..(السعر الآن)

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الرياض - محمد الاطلسي - تمكن الريال اليمني اليوم الاثنين ، من استعادة ثماني نقاط جديدة في تحسن ملحوظ، مقابل العملات الاجنبية في التعاملات اليوم في مدينة عدن، متاثرا فيما يبدو باعلان وصول دفعة ثانية من الوديعة السعودية المقدمة لدعم الميزانية العامة للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي التفاصيل، سجل سعر بيع الدولار الواحد 1620 ريالا، مقارنة مع 1628 الخميس الماضي، فيما تراوح السعودي بين 424.5 و426.

 

 آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن، اليوم الاثنين 11 شباط، 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

 

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1610

البيع: 1620.

 

 

- السعودي:

الشراء:424.5

البيع: 426.

 

 

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528.

 

 

- السعودي:

الشراء: 139.80

البيع:140

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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