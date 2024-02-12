تأسيس أول كلية الفنون بالمملكة العربية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي -

قامت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية بإنشاء أول كلية للفنون بجامعة الملك سعود بالرياض عن طريق المشاركة الاستراتيجية من هيئة شؤون الجامعة العامة، وخلال هذا المقال سنتعرف على هذا بشيء من التفصيل.

تفاصيل إنشاء أول كلية بالمملكة العربية السعودية

شهد مسرح جامعة الملك سعود بالرياض إقامة حفل بهيج بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة الثقافة بالمملكة على رأسهم حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة والدكتور بدران العمر رئيس جامعة الملك سعود وآخرون.

تشتمل الكلية على أقسام جديدة مثل الفنون البصرية والأدائية والتصميم الجرافيك والملابس والمجوهرات، كما يختص قسم الفن الأدائي بدراسة علوم المسرح والفن المرئي والمسموع، ويشمل الفن البصري علوم الخط العربي والنحت والطباعة.

النمو الثقافي بالمملكة العربية السعودية

تحرص وزارة الثقافة السعودية على تزويد الجامعات بالكوادر المطلوبة لمواكبة التطورات التكنولوجية والفنية على المستوى المحلي والعالمي لتساهم في بناء جيل على وعي بالفن من حوله وقادر على الدخول في سوق العمل عبر الإنترنت أو على أرض الواقع.

شروط القبول في كلية الفنون بجامعة الملك سعود

يجب توافر تلك الشروط في الطالب الذي يرغب في الالتحاق بتلك الكلية، وهي كالتالي:

يجب أن يجتاز اختبار القدرات المحدد من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

يلزم للطالب أن يكون ذا مستوى أكاديمي جيد ودرجات مقبولة في مرحلة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادة التي تقبل بها الكلية.

يجب أن يتمتع الطالب بالموهبة اللازمة لاختيار القسم داخل الكلية.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

مدة الدراسة بكلية الفنون بجامعة الملك سعود

تختلف مدة الدراسة وفقاً للساعات المعتمدة التي يقوم الطالب بتسجيلها كل عام في القسم المختار، وبشكل عام تصل مدة الدراسة من 4 إلى 5 سنوات يحصل بعدهم الطالب على شهادة البكالوريوس في العلوم والفنون.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الخاص بإنشاء أول كلية للفنون بالمملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030.