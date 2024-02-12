اتفرج الفاجعة .. ثعبان ضخم يهاجم عائلة مسلمة بطريقة مرعبة والنتيجة كارثية

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة مداهمة ثعبان ضخم لعائلة أثناء تنزهها في أحد الغابات بإندونيسيا.

وتظهر العائلة في الفيديو المتداول، وهي جالسة أسفل شجرة، تتناول الطعام، قبل أن يفاجئهم ثعبان ضخم، ويهجم محاولا الانقضاض عليهم.

وفي لحظة هدوء واستمتاع، تفاجأت العائلة، بالثعبان يأتيها من الخلف ويتقدم نحوها بسرعة، فاتحًا فمه، بطريقة مرعبة استعدادا للانقضاض على العائلة.

ودخلت العائلة في حالة من الرعب والذعر، دفعها للتفرق بسرعة والهروب بعيدا عن سفرة الطعام، حيث هجوم الثعبان، في حين صعد أحد أفراد العائلة فوق الشجرة، خوفا من المفترس القادم.