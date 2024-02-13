رئيس وزراء دولة كبيرة يقتل نفسه وزوجته بطريقة شيطانية .. سيصدمك السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وسائل إعلام، بوفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق من عام 1977 حتى عام 1982، دريس فان أغت.

وذلك عن طريق القتل الرحيم، مع زوجته.

النبأ كشفت عنه منظمة حقوق الإنسان التي أسسها أغت، وكان كلاهما في الثالثة والتسعين من العمر.

وقال منتدى الحقوق، إن الزوجين سيتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.

وقال المنتدى : توفي جنبا إلى جنب زوجته الحبيبة أوجيني، التي عاش معها أكثر من 70 عاما والتي ظل دائما يشير إليها باسم “فتاتي”.

جدير بالذكر، أن أغت وزوجته كانا في حالة صحية صعبة منذ مدة طويلة.