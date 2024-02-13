لن تصدق ..مصير مرعب للمثليين جنسيا في هذه الدولة العربية وصدور حكم بإعدام 13 منهم؟

الرياض - محمد الاطلسي - قضت محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بإعدام 13 شخصا بتهمة المثلية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الثلاثاء،

أن محكمة ابتدائية في محافظة إب جنوب صنعاء، "أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 13 شخصا بتهمة المثلية" مضيفا أنه "حُكم على ثلاثة آخرين بالحبس" للتهمة نفسها.

وأشار المصدر إلى أنه "تم القبض على 35 شخصا آخر بتهمة المثلية وتتم محاكمتهم حاليا"، مضيفا أنه يمكن استئناف الأحكام.

ولا ينفذ الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق تعدادا للسكان في اليمن، كافة أحكام الإعدام التي تصدر عن محاكمهم.

وذكر تقرير صدر عام 2022 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، إلا أنهم نفذوا الإعدام بحق 11 منهم فقط.