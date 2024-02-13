اغرب من الخيال ..اتفرج وجبة شهيرة تنقذ رجل من موت محقق؟

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم رجل على محاولة الانتحار بشنق نفسه باستخدام الهيكل الحديدي لأحد الجسور في مدينة كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية – الهند.

وبحسب وكالات، قامت الشرطة بإنقاذ الرجل بعد أن وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني، مشيرةً إلى أن الرجل الثلاثيني كان يقوم بانتقاد الأوضاع في البلاد، وأوضحت عائلته بأنه يخضع للعلاج لأنه لم يكن مستقراً عقلياً.

أقدم رجل على محاولة الانتحار بشنق نفسه باستخدام الهيكل الحديدي لأحد الجسور في مدينة كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية – الهند.

وبحسب وكالات، قامت الشرطة بإنقاذ الرجل بعد أن وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني، مشيرةً إلى أن الرجل الثلاثيني كان يقوم بانتقاد الأوضاع في البلاد، وأوضحت عائلته بأنه يخضع للعلاج لأنه لم يكن مستقراً عقلياً.