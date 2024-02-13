أجمل عروس تصدم كل المعازيم وتقلب حفل زفافها إلى فضيحة مدوية؟..تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة تشبه الأفلام، وفي ذروة حماس عروس للزواج من حبيبها، تلقت رسالة من شخص غريب فتغيرت حياتها إلى الأبد.

كانت كيسي وخطيبها أليكس معًا لمدة 6 سنوات، لكن قبل ساعات من زفافهما، تلقت كيسي لقطات شاشة (اسكرين شوت) لمحادثات بين أليكس وامرأة مجهولة.

ووفقًا لمنشور على Reddit، أرسلت المرأة أيضًا صورها الشخصية مع العريس إلى كيسي وسألتها: "لن أتزوجه.. هل ستتزوجيه أنت؟".

وعندما عرضت كيسي الرسائل على وصيفاتها، طلبن منها إلغاء حفل الزفاف، لكن العروس قررت المضي قدمًا في حفل الزفاف كما هو متوقع و"فضح" أليكس أمام عائلتهما وأصدقائهما.

وقفت كيسي أمام القس لتبادل الوعود، لكنها أعلنت: “لن يكون هناك حفل زفاف اليوم.. يبدو أن أليكس ليس الشخص الذي ظننته"، ثم تابعت قراءة الرسائل التي تلقتها في الليلة السابقة من عشيقته، ومع كل كلمة، أصبح وجه العريس شاحبًا ولم يكن لديه ما يقوله، لقد غادر حفل الزفاف ببساطة وتبعه أفضل صديقه المقرب