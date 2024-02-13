الآن في السعودية ..شبيهة تويوتا لاندكروزر برادو 2024 بميزات خرافية وسعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024

الرياض - محمد الاطلسي - شركة تويوتا اليابانية طرحت السيارة الجديدة بالمواصفات الرهيبة حيث خالفت التوقعات ونافست الشركات الأخرى في عالم السيارات، كما صنفت انها عائلية وشبابية لأجل اتساع مساحتها الداخلية وأنظمة الأمان والسلامة.

حيث تجعلها مناسبة لوجود الأطفال، وسوف تشعر بالراحة عند القيادة لمقاعدها الوثيرة وتقنيات التحكم الذكي التي تنفذ الأوامر بسرعة، وجمعت بين الأداء عالي الجودة والمظهر الأنيق الملفت للأنظار وهي خيار جيد إن كنت تبحث عن العملية.

فورتشنر سيارة فاخرة بتصميم خارجي ملفت للأنظار وأداء قوي يتيح لك القيادة لفترات طويلة دون تعب، أدوات تحكم ذكي، اشتريها الآن بالتقسيط أو من خلال الدفع النقدي كونها توفرت بالأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024 Toyota fortuner

جَّذبت صفاتها المشترين وقد تكون واحداً منهم كونها توفر لك الرفاهية التي تناسبك، وهي:

طولها 4795 مم، عرضها 1855 مم، الارتفاع 1835 مم، قاعدة العجلات 2750 مم، سعة الصندوق 348 لتر. تصميمها صلب وعلى الواجهة يوجد شبك ضخم يعمل كمصد.

تحتوي على 5 أبواب. دخل الكروم في مواد تصنيع خلافها الخارجي. العجلات مصنوعة من الألمنيوم ومقاسها 17 بوصة. مصابيح LED أمامية وخلفية وأخرى خاصة بالضباب. المحرك الأول رباعي الأسطوانات وبسعة 2.7 لتر، وبقوة 163 حصان، وعزم الدوران 245 نيوتن، وناقل الحركة أوتوماتيكي ويتكون من 6 سرعات. المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعته 4 لتر، وقوته 234 حصان، وعزم الدوران 376 نيوتن. ميزات تويوتا فورتشنر 2024 Toyota fortuner اشترِ سيارة فورتشنر بنسختها الجديدة واستفد من ميزاتها اللامحدودة، وهي كالتالي:

أداء قوي وسريع. طراز رياضي مناسب للقيادة في أماكن ذات تضاريس صعبة. قدرات عالية على الطرقات السريعة. مساحة تخزين واسعة يمكن استخدامها لنقل الأشياء من مكان لآخر.

خمسة أبواب وتتسع لأكثر من 5 أشخاص بالغين. قدرات سحب عالية تصل ل5000 رطل. يمكن بيعها بسهولة مستقبلاً إن رغبت بذلك كون أن الطلب عليها كبير.

مرتفعة بنسبة جيدة عن الشوارع مما يعطي راحة أثناء القيادة في الأماكن التي تحتوي على مطبات. عيوب سيارة فورتشنر مستخدمو سيارة فورتشنر رصدوا مجموعة عيوب ظهرت عند استخدامها وهي:

غير اقتصادية في استهلاك الوقت. المقاعد مزعجة عند الجلوس لفترة طويلة. فتحة سقف بانورامية في سقفها لا يوجد. عزل الصوت ليس بالجودة المطلوبة. كراسي الصف الثالث صغيرة. ثباتها ضعيف وغير مناسب. سعرها مرتفع بالمقارنة مع السيارات المنافسة من نفس المواصفات.

حجمها كبير لا يمكن الوقوف في الأماكن الضيقة. كم سعر فورتشنر 2024 في السعودية؟ يبدأ سعر تويوتا فورتشنر 2024 كاش من 123,510 ريال سعودي شامل الضريبة، وللمزيد من التفاصيل حول مواصفات وسعر باقي الفئات، انقر على الرابط أدناه