مالقصة ؟..المملكه تعلن حالة الطوارئ خلال الساعات الماضيه وتوجه دعوة عاجلة للمواطنين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت أمانة عمّان الكبرى في الأردن، حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الثلاثاء للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع البلاغات التي ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي. ودعت الأمانة في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).

كما ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وإلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، وفقاً لموقع قناة المملكة.

وأهابت أمانة عمّان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

من جانبها أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اعتبارا من الأربعاء للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على الأردن وما يرافقها من هطولات مطرية غزيرة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بناءً على التحذيرات والنشرات والتوقعات الجوية من قبل دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية.

وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي العدوان، أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.