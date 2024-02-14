السعودية : الامن يراقب فيلا لمقيم عربي وعند مداهمتها عثرو على شيء صدم كل رجال الشرطة!

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمحافظة جدة، من ضبط فيلا سكنية كانت تستخدم لممارسة الغش وخلط التبغ.

ضبط 220 كجم من التبغ الخام ومعسل مُعد للبيع

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الفيلا السكنية، وضبط القائمين على هذه الممارسات، و220 كجم من التبغ الخام، ومعسل مُعد للبيع، بالإضافة إلى 250 لتر جلسرين منكهات، ومعسل مجهول المصدر، وملصقات مضللة.وأكدت أنه تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة؛ لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.