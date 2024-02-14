مفاجأة سارة للباحثين عن عمل بالسعودية... 100 وظيفة مغرية شاغرة في هذه المواقع .. إطلع عليها الآن

الرياض - محمد الاطلسي - زفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بشرى سارة لجميع الباحثين عن أعمال في المملكة العربية السعودية بعد اعلانها عن كيكي توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حراسات أمنية) وأخرى، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة: – مهندس معدات طبية. – مدير مشروع. – محاسب. – حارس أمن (50 وظيفة). – مهندس شبكة – حديث التخرج. – مراقب عمال. – موظف حريق وسلامة. – فني اتصالات (وظيفتان). – فني أجهزة كهربائية (وظيفتان). – فني أجهزة تكييف (وظيفتان). – كاتب مكتب.

موظف مشتريات. – فني هاتف.

– مدير مراقبة ممتلكات.

– مشغل نظام المراقبة والتحكم (3 وظائف). – مفتش سلامة (3 وظائف). – نجار. – ‏مراقب عمال أجهزة التدفئة. – مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية. – فني معدات طبية (3 وظائف). – مخطط صيانة (وظيفتان). – مخطط صيانة (وظيفتان). – فني تصنيع (وظيفتان). – سائق – الشهادة الابتدائية (وظيفتان). – مساعد فني – الشهادة المتوسطة. – مشرف شبكة الاتصالات. – مُحلل أنظمة. – فني تصنيع. – نجار أثاث. – أمين مستودع. – مفتش حريق وسلامة. أماكن العمل: – الجبيل. ينبع – جازان.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبي