السعودية : رجل طلق زوجته وعندما أراد إرجاعها قبل انتهاء العدة تلقى أكبر صدمة في حياته

الرياض - محمد الاطلسي - روى رجل سعودي ، معاناته بعد قراره المفاجئ بطلاق زوجته وفشله في إعادتها إليه مرة أخرى بعدما تقدم آخر للزواج منها.

وكتب الشباب شكواه في رسالة عرضتها بعض الصفحات المتخصصة يطلب حلا لمشكلته أو حتى مواساة تخفف عنه معاناته.

وقال فيها: "أنا طلقت زوجتي طلاق تأديبي على أساس أرجعها لذمتي قبل انتهاء العدة لكن اللي ماحسبت حسابه إنها انخطبت لغيري واللي جلطني أنها وافقت ولا فكرت بعيالنا ولا بالعيش والملح اللي بيننا وعشرة 16 سنة !!"

وأضاف: "أنا من الضيقة ودي اهاجر من أبو الديرة كلها لكن عندي أمل أنها غير صادقة بخطوبتها ويمكن يكون مقلب أو خطة منها عشان تقهرني وانشهد أنها يام جود وصلت لمبتغاها من القهر صار ضغطي دوم مرتفع ومن مستشفى لمستشفى".