لقاء بعد انقطاع دام لمدة 12 عامًا.. الرئيس التركي يلتقي نظيره المصري في القاهرة

الرياض - محمد الاطلسي -

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للقاهرة يوم الأربعاء الموافق لل 14 من شهر فبراير 2024 برفقة زوجته ليلتقي بالرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وزوجته بعد انقطاع بين البلدين لسنين عديدة، ونتج عن هذه الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح صفحة أخرى جديدة بيضاء لا تشوبها شائبة.

أهم قرارات الرئيس التركي خلال الزيارة والمؤتمر المنعقد

أصدر الرئيس التركي عدة قرارات لتعزيز العلاقات وتوجيه الشكر باستقبال السيسي له على أرض مصر، وكانت قراراته كالتالي:

أعرب أردوغان عن فرحته بوجوده على أرض مصر وتوجه بالشكر لحسن الاستقبال من شعبها الطيب ورئيسها.

أراد أردوغان تعزيز العلاقات بين البلدين لتتناسب مع ما يزيد عن 1000 سنة من الحضارة والتاريخ المشترك.

يجب رفع مستوى التعاون الاستراتيجي بما يتناسب مع مكانة كل من البلدين بين الدول الأخرى.

سيكون أردوغان على أهبة الاستعداد لعقد مؤتمر في العاصمة التركية أنقرة ليتلقي بالرئيس السيسي وبدء مرحلة جديدة في التعاون بين مصر وتركيا.

يجب زيادة حجم الاستثمار إلى 3 مليار دولار وأكثر والتبادل التجاري ل 15 مليار دولار.

يجب تعزيز إمدادات غزة بالتعاون مع الجهات المشتركة المحلية والعالمية والمساعدة في وقف العدوان وقتل الأبرياء دون وجه حق.

وقد صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على كلام أردوغان واعتبر هذه القرارات بمثابة بدء تعاون مشترك بين البلدين ودحض الخلافات السابقة، وقاما معاً بزيارة بعض الأماكن الأثرية والدينية بالقاهرة.