اتفرج المفاجأة..مصري يوهم الفتيات بأنه معالج روحاني وبعد استدراجهن في منزله تحدث الكارثة!

الرياض - محمد الاطلسي - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض علي شاب، بتهمة هتك العرض والنصب على فتيات تحت مسمي السحر والدجل.

وتلقي قسم روض الفرج بالقاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطل بهتك عرضها والنصب عليها تحت مسمي العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أنه أنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للنصب علي الفتيات والقيام بأعمال دجل وشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه استغل صفحته الخاصة للعلاج الروحاني على «الفيس بوك»، في استدراج عدد من السيدات والفتيات، وهتك عرض عدد منهن. وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.