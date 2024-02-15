أفضل من السعودية ودول الخليج .. أول دولة عظمى تمنحك الجنسية وراتب شهري 7 ألف دولار

الرياض - محمد الاطلسي - على الرغم من ان سويسرا ليست دولة نفطية ، إلا انها تعد من الدول التي تمنح أعلى الأجور .

وكثير من الدول تهتم بعامل النظافة وتمنحه راتب كبير ومميزات كثيرة.

كما إنها تغير مسماه الوظيفي وتطلق عليه صديق البيئة.

رواتب عامل النظافة هزيلة ، إلا ان هناك دولة تعطيهم 4050 دولار شهريًا.

ويتقاضى عامل النظافة في سويسرا: 4050 دولار أمريكي (15 ألف ريال سعودي). ويحصل عامل النظافة في كندا على راتب قدره: 2500 دولار أمريكي (9375 ريال سعودي).

بينما يتقاضى عمال في مهن بسيطة راتب شهري لا يقل عن 7 ألف دولار.