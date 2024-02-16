تصريح امريكي "جعل السعودية منبوذة" ووضع الأمير محمد بن سلمان يثير تفاعلا كبيرا

الرياض - محمد الاطلسي - أثار تعليق جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تصريح سابق للرئيس الأمريكي جو بايدن عن "جعل السعودية منبوذة"، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جلسة "أكسيوس" الحوارية، قال فيه جاريد كوشنر: "صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودية) هو أحد ألمع المستثمرين في العالم وكل مدير صندوق يريد العمل معهم وإذا نظرت إلى الزمن الآن، يمكنك الذهاب إلى الشرق الأوسط كمستثمر.. قبل ثلاث سنوات كان هذا أمرا أقل رواجا ولكن الآن هو واحد من أكثر الأماكن سخونة في العالم والجميع يحاول جمع أموال منه..".

"إكس"، مع مقطع الفيديو، حيث تداولوه باهتمام كبير، وعلق أحدهم قائلا: "الله يعزك يا بلادي وحكامك فخر، وأضاف آخر: "الله يعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان".

وعلق أحدهم قائلا: "حديث كوشنر الساخر من إدارة بايدن عندما قال "أنه سيجعل السعودية دولة منبوذة " وبعد عامين أدركوا أن سياسة إدارتنا كانت الصحيحة شرحه الأمير بندر بن سلطان في هذا الفيديو قبل 14 عام..في الأخير هي حملات انتخابية يدرك خطئها الرئيس الأمريكي لاحقا..السياسة السعودية تنتصر".

وأضاف: "ما يفعلونه في تلك الدولة (السعودية) بصراحة لا يمكن تصديقه وكل من يذهب إلى هناك يقول إن عقولهم تفجرت (دهشة) وكنت مع صديق هنا في وقت سابق كان هناك (في السعودية) الشهر الماضي وقال بالتحديد إن آخر مرة ذهب فيها إلى هناك كان في العام 2009 والآن بات يصعب عليه التعرّف على هذه الدولة".

وأردف: "أعتقد أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو أحد أكثر الأمور التحولية المثيرة للحماس بالنسبة لدولة في العالم.. وأعتقد أنهم (السعوديون) يستحقون الثناء على العمل الذي قاموا به وأعتقد أن إدارتنا عملت بشكل رائع معهم وأعتقد أن أحد أكثر الأمور المستحقة للثناء هو أن إدارة بايدن في البداية قالت إنها ستجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة ثم بعد عامين أدركوا أن سياستنا (سياسة إدارة ترامب) كانت صحيحة والآن تبنوا هذه السياسة بالكامل".

وأكمل كوشنر: "الرجل الذي يستحق الثناء على هذا (التحول في السعودية) هو محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) الذي كان حينها نائب ولي العهد وأعتقد أن ما فعله كان تاريخيا للغاية بالنسبة للمملكة وأعتقد أنه قام بالكثير لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنه فعل الكثير لجعل العالم أفضل".

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس"، مع مقطع الفيديو، حيث تداولوه باهتمام كبير، وعلق أحدهم قائلا: "الله يعزك يا بلادي وحكامك فخر، وأضاف آخر: "الله يعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان".

وعلق أحدهم قائلا: "حديث كوشنر الساخر من إدارة بايدن عندما قال "أنه سيجعل السعودية دولة منبوذة " وبعد عامين أدركوا أن سياسة إدارتنا كانت الصحيحة شرحه الأمير بندر بن سلطان في هذا الفيديو قبل 14 عام..في الأخير هي حملات انتخابية يدرك خطئها الرئيس الأمريكي لاحقا..السياسة السعودية تنتصر".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أثار ضجة واسعة بتصريح أدلى به عندما كان مرشحا للرئاسة وقوله إنه سيجعل السعودية "منبوذة".