المبعوث الاممي يزف مفاجأة غير متوقعة لجميع الشعب اليمني ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - بارك الخبير العسكري السعودي اللواء المتقاعد احمد الفيفي على ما تحدث به واكده المبعوث الاممي الى اليمن في مجلس الامن بخصوص مسار السلام.

وقال الفيفي عبر منشور له على منصة إكس: نبارك للشعب اليمني الشقيق.. ما سمعناه اليوم من المداولات في مجلس الأمن بشأن اليمن ومنها تصريح هانس غروندبرغ المبعوث الأممي لليمن في كلمته لمجلس الأمن”.

وأضاف الفيفي ” والتي من ضمنها قوله (إنه تلقى ضمانات إيجابية بشأن ثبات الأطراف على مسار السلام) ويجب تسديد الرواتب وضخ النفط اليمني”.

وقال الفيفي ” وبهذه المناسبة السعيدة أعلن عن فك الحظر عن المحظورين كلهم في حسابي .. راجيا من المولى عز وجل ان نرى اليمن مستقر وآمن ويتمتع بحياة سعيدة تليق بمقامه وعروبته ودينه”