تويوتا سوبرا 2024 .. سيارة كوبية تحطم مرسيدس بنز بهذه الميزات الجريئة والسعر منخفض ..فرصتك الآن

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك الحصول على ارخص سيارة تويوتا سوبرا 2024 والتي تقدمها شركة السيارات اليابانية ضمن عائلة GAZO RACING و تحمل شعار GR المعبر عن الطرازات عالية الأداء من الشركة، حيث ان سيارة سوبرا حصلت على مكانة متميزة في فئتها لما تقدمه من تقنيات حديثة وأداء قوي مع ملامح ديناميكية جذابة.

تويوتا سوبرا 2024 منذ بداية طرحها وحتى جيلها الحالي تربعت سوبرا على عرش السيارات الرياضية اليابانية في الاسواق، حيث تعد بلا شك واحدة من أشهر الطرازات اليابانية في هذه الفئة وتحصل على شعبية واسعة عند الكثير من العملاء في العالم.

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وفي جيلها الحالي المتوفر في السوق السعودي حصلت تويوتا سوبرا على عملية تحديث شاملة جعلت منها أكثر جاذبية وقوة، لتحصل على إعجاب ورضا عملائها وتحقق نسب مبهرة من المبيعات في فئتها وتحقق بذلك عودة قوية بعد فترة انقطاع دامت لـ 17 عاماً

وترجع الشهرة الواسعة لـ تويوتا سوبرا إلى ظهورها في سلسلة أفلام فاست آند فيوريس الشهيرة والتي جعلت من السيارة أسطورة السيارات اليابانية الكلاسيكية في الجيل الثالث، وبعودة الجيل الخامس ظهرت السيارة على الشاشة الكبيرة بالجزء التاسع من سلسلة الأفلام لتجذب أنظار الملايين.

وفي السطور التالية سنتعرف على أبرز مواصفات وتجهيزات تويوتا سوبرا 2024 الكوبيه الرياضية وأهم مميزاتها وعيوبها التي تمت ملاحظتها من قبل المشترين، كما نستعرض فئاتها وأحدث أسعارها في السوق السعودي

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ما هي ابرز سمات التصميم الخارجي لـ تويوتا سوبرا 2024؟ تحمل تويوتا سوبرا 2024 تصميم خارجي جذاب يلفت إليها الأنظار عند انطلاقها على الطريق، وتأتي من أبرز سماتها الخارجية ملامحها العضلية والخطوط الديناميكية البارزة وبالطبع مظهرها الرياضي الرشيق.

وتحمل الواجهة الأمامية لـ تويوتا سوبرا 2024 الكثير من ملامحها المتميزة والتي نراها في المقدمة المنخفضة وغطاء المحرك الطويل الذي يتزين بمجموعة من الخطوط البارزة التي تعزز من الطابع الرياضي وتحسن من أداء السيارة.

وتشتمل الواحهة الأمامية على شبك أمامي منخفض يأتي باللون الأسود بتصميم متميز، بالإضافة إلى مصابيح أمامية متكيفة تأتي من الـ LED وتحمل تصميم هجومي يحاكي نظرة حادة على الطريق.

أما عن الملامح العضلية لـ الكوبيه الرياضية فنراها في أقواس العجلات المنتفخة والخطوط الحادة على جانبي سوبرا والتي تعمل بشكل كبير على تحسين أداء السيارة على الطريق.

أما عن الملامح العضلية لـ الكوبيه الرياضية فنراها في أقواس العجلات المنتفخة والخطوط الحادة على جانبي سوبرا والتي تعمل بشكل كبير على تحسين أداء السيارة على الطريق.

وتحصل سوبرا على سقف منحدر خلف بشكل حاد ليعزز من شخصيتها الرياضية، فيما تأتي مرتكزة على عجلات من الألومنيوم مقاس 19 بوصة مع وجود مكابس فرامل باللون الأحمر المميز.

وفي الخلف يبرز الطابع الرياضي المتميز لـ سوبرا من خلال المصابيح الخلفية التي تحمل تصميم رياضي جذاب، بالإضافة إلى الخطوط البارزة عند المصابيح الخلفية والمصد الخلفي الكبير باللون الأسود والذي يشتمل على مخرجين للعادم.

ما هي ابعاد تويوتا سوبرا 2024؟ تأتي تويوتا سوبرا 2024 كـ كوبيه رياضية متميزة تأتي أبعادها كالآتي:

الطول يبلغ 4,379 مم العرض يبلغ 1,854 مم الارتفاع يبلغ 1,299 مم طول قاعدة العجلات يبلغ 2,630 مم الوزن يبلغ 1,361 كجم ما هي مواصفات مقصورة تويوتا سوبرا 2024؟ وبالدخول إلى تويوتا سوبرا 2024 فنراها تأتي مع مقصورة شبابية تحمل تصميم رياضي وملامح عصرية وأنيقة، كما تقدم مستوى كبير من الرقي والفخامة نراها في المواد الداخلية عالية الجودة التي تُغطي مساحة كبير من المقصورة.

وتشتمل مقصورة تويوتا سوبرا 2024 على مقعدين يحملان تصميم رياضي مريح ويقدمان تجربة ركوب مريحة من خلال دعم الجسم والظهر بالإضافة لتوفير مساحة جيدة للرأس والأرجل.

ونرى بداخل مقصورة سوبرا تطعيمات من الكربون فايبر تأتي على الكونسول الوسطي وعلى كسوة المقاعد بالإضافة لـ عجلة القيادة التي تدعم الطابع الرياضي، ويأتي قمرة القيادة بتصميم يركز على القيادة ليعزز من تحكم السائق ويقدم تجربة قيادة مليئة بالحماس

ما هي التجهيزات التقنية داخل مقصورة تويوتا سوبرا 2024؟

وفيما يخص الجانب التقني داخل مقصورة تويوتا سوبرا 2024 فتأتي المقصورة مع مجموعة متطورة من التقنيات التي تدعم راحة الركاب وتوفر تجربة ركوب ممتعة، وتشمل هذه التقنيات ما يلي:

الميزات والسعر الرخيض شاشة معلومات وترفيه تأتي بمقاس 8.8 بوصة نظام ملاحة يأتي مقترن بشاشة الترفيه تدعم شاشة النظام الترفيهي اقتران الهاتف الذكي من خلال آبل كاربلاي

تأتي الفئات الأقل مع نظام صوتي مكون من 4 سماعات فيما تحصل الفئات الأعلى على نظام JBL الأكثر فخامة مكون من 12 سماعة تأتي مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع التحكم المستقل لمنطقتين يوفر المزيد من الراحة تدعم السيارة ميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي. ما هي تجهيزات الحماية التي تحصل عليها تويوتا سوبرا 2024؟

وبعد أن تعرفنا على تقنيات الترفيه داخل مقصورة تويوتا سوبرا 2024 ننتقل إلى تقنيات الحماية وأنظمة السلامة ومساعدة السائق داخل الكوبيه الرياضية، حيث تتجهز سوبرا بمجموعة متقدمة منها لـ توفر رحلة آمنة وقيادة سلسلة على الطريق، وتشمل أبرزها:

ستة وسائد هوائية تشمل أمامية وأمامية جانبية وستائرية نظام حماية ما قبل التصادم تحذير الخروج عن المسار نظام الإضاءة العالية المتكيفة نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) مع نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) مثبت سرعة متكيف نظام تعليق متكيف كاميرا خلفية مع حساسات أمامية وخلفية نظام ثبات إلكتروني مكابح مانعة للانغلاق نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح نظام التحكم في قوى الجر ما هي خيارات المحركات التي تحصل عليها تويوتا سوبرا 2024؟

نصل في حديثنا حول تويوتا سوبرا 2024 إلى واحدة من أبرز مواصفات السيارة الرياضية البارزة وهي مواصفات الأداء، حيث تقدم سوبرا كما ذكرنا أداء بالغ القوة على الطريق تعتمد فيه سوبرا على ثلاثة خيارات من المحركات التي تأتي مواصفاتها كالآتي:

الخيار الأول نوع المحرك: محرك بنزين تيربو عدد الأسطوانات: يتكون من أربعة أسطوانات سعة المحرك: يأتي بسعة 2 لتر القوة: تبلغ 255 حصان عزم الدوران: يبلغ 400 نيوتن.متر ناقل الحركة: يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك عدد سرعات ناقل الحركة: يتكون من ثمانية سرعات نظام الدفع: تعمل بنظام الدفع الخلفي التسارع: تتسارع سوبرا مع هذا المحرك من الصفر إلى 100 كلم/ساعة في زمن 5.2 ثانية السرعة القصوى: تبلغ 250 كلم/ساعة كفاءة استهلاك الوقود: حوالي 16.3 كم/ لتر الخيار الثاني: نوع المحرك: محرك بنزين تيربو عدد الأسطوانات: يتكون من ستة أسطوانات سعة المحرك: يأتي بسعة 3 لتر القوة: تبلغ 382 حصان عزم الدوران: يبلغ 500 نيوتن.متر ناقل الحركة: يتصل المحرك بناقل يدوي عدد سرعات ناقل الحركة: يتكون من ستة سرعات نظام الدفع: تعمل السيارة بنظام الدفع الخلفي التسارع: تتسارع سوبرا مع هذا المحرك من الصفر إلى 100 كلم/ساعة في زمن 4.4 ثانية السرعة القصوى: تبلغ 250 كم/ س كفاءة استهلاك الوقود: حوالي 12.6 كم/ لتر الخيار الثالث نوع المحرك: محرك بنزين تيربو عدد الأسطوانات: يتكون من ستة أسطوانات سعة المحرك: يأتي بسعة 3 لتر القوة: تبلغ 382 حصان عزم الدوران: يبلغ 500 نيوتن.متر ناقل الحركة: يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عدد سرعات ناقل الحركة: يتكون من ثماني أسطوانات نظام الدفع: تعمل بنظام الدفع الخلفي التسارع: تتسارع سوبرا مع هذا المحرك من الصفر إلى 100 كلم/ساعة في زمن 4.1 ثانية السرعة القصوى: تبلغ 250 كم/ س كفاءة استهلاك الوقود: حوالي 14.4 كم/ لتر ما هي أهم مميزات وعيوب تويوتا سوبرا 2024؟ المميزات:

تحمل السيارة تصميم خارجي جذاب وملفت بشكل كبير تقدم سوبرا تجربة قيادة حماسية وممتعة بشكل كبير تسارع السيارة قوي جداً توفر سوبرا خيار ناقل حركة يدوي العيوب: تقدم المقصورة مساحة ضيقة جداً للتخزين إضافة الميزات تكون باهظة الثمن ما هي فئات واسعار تويوتا سوبرا 2024 في السوق السعودي؟

وأخيراً نتعرف على أحدث أسعار وفئات تويوتا سوبرا 2024، حيث تتوفر الكوبيه الرياضية في السوق السعودي من خلال وكيل الصانع الياباني شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وتأتي بالفئات والأسعار التالية:

الفئة السعر تويوتا سوبرا 2024 فئة 2.0L SPORT تأتي بسعر 180,435 ريال سعودي شامل الضريبة تويوتا سوبرا 2024 فئة GT SPORT AT تأتي بسعر 241,385 ريال سعودي شامل الضريبة تويوتا سوبرا 2024 فئة GT SPORT MT تأتي بسعر 241,385 ريال سعودي شامل الضريبة وفي الختام، قدمنا لكم في هذا التقرير استعراض مفصل لأبرز مواصفات تويوتا سوبرا 2024 والتي جذبت أنظار العالم منذ بداية انطلاقها عام 1978 كما تعرفنا على أهم مميزاتها وعيوبها.

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