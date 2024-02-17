بسبب زواجه الغير شرعي .. الحكم على رئيس وزراء أقوى دولة مسلمة بسجن 7 سنوات؟

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية الزواج غير الشرعي.

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.

كما قضت محكمة باكستانية الثلاثاء الماضي بالسجن 10 سنوات على عمران خان وكذلك وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية إن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.

وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.