اخبار الخليج

حكم قضائي هو الأغرب .. سعودية صورت زوج وزوجته فصعقها القاضي بحكم صادم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان المواطن أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره وزوجته دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. حسب "عكاظ

 

 

أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة.

 

 

وكان المواطن أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره وزوجته دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. حسب "عكاظ"

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا