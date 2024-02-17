حكم قضائي هو الأغرب .. سعودية صورت زوج وزوجته فصعقها القاضي بحكم صادم

الرياض - محمد الاطلسي - أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة.

وكان المواطن أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره وزوجته دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. حسب "عكاظ

أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة.

وكان المواطن أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره وزوجته دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. حسب "عكاظ"