هام : تنبيه جديد من الجوازات السعودية بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل!!

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل بعض الأشخاص بالمملكة عن الغرامة التي يتم فرضها على الوافدين الذين لم يغادرون المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل، وردت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكانك الاستعلام عن الغرامة وتسديدها من خلال خدمة المدفوعات الحكومية بواسطة حسابك البنكي.

انتهاء مدة فيزا العمل

أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه من الممكن إنشاء حساب للمقيم أو الزائر أو المواطن في جواز سفر مستقل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمركز قياس وكشفت المديرية أيضًا بأن سجل الأسرة لن يتم اعتماده كوثيقة سفر بل يجب إصدار جواز سفر خاص لكل شخص.

وقد حددت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار السفر الإلكتروني، كما أكدت ضرورة حجز موعد إلكتروني وذلك إذا كنت ترغب في استلام جواز السفر من خلال إدارة الجوازات.

ولفتت المديرية أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا تعيق سفره طالما أنه لا يوجد عليه ما يستدعي لذلك، مؤكدة أنه لا يجوز إضافة تابعين على جواز السفر ويجب أن يكون لكل شخص جواز مستقل.

كيف اعرف اذا الفيزا خلصت؟

انتهاء مدة فيزا العمل

قم بالدخول إلى خدمة التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم رخصة الإقامة، الرمز المرئي، رقم هوية صاحب العمل، رقم التأشيرة، رقم جواز السفر.

سوف يقوم النظام بعرض جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة الخاصة بك.

ما هي مدة صلاحية تأشيرة العمل؟

صلاحية تأشيرة العمل المؤقتة ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لشهر واحد فقط مرة واحدة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

يمكنك أيضًا تحويل تأشيرة العمل من تأشيرة مؤقتة إلى تأشيرة دائمة وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كم تكلفة فيزا العمل؟

تصل تكلفة استخراج فيزا العمل بين 2000 إلى 7000 ريال يمكنك دفع المبلغ نقدا أو من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بمقدم الطلب، أما عن مدة استخراج الفيزا فتصل إلى خمس أيام عمل بداية من تاريخ تقديم الطلب للجهة المختصة.