اتفرج فتاة سعودية متهورة تفقد السيطرة على سيارتها وسط الشارع والنتيجة صادمة وكارثية؟

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام امرأة بدهس عدة فتيات خلال جلوسهن على أحد الأرصفة في الخرج.

وأظهر مقطع الفيديو جلوس الفتيات على الرصيف بجوار بعضهن، بينما جاءت سيارة مسرعة واقتحمت المكان عليهن، وأصبحن تحت العجلات.

وحاولت قائدة السيارة السيطرة عليها بعد دهس الفتيات ولكنها عادت بها للخلف، بينما الفتيات ملقيات على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص.

واصطدمت المرأة بسيارة أخرى كانت متوقفة في الخلف، قبل أن تقوم بالنزول مسرعة لمتابعة حالة الفتيات بعد دهسهن، حسبما أبان الفيديو.