في السعودية . شبيهة كيا سبورتاج 2024 .. كم سعر كيا كارينز 2024 أفخم سيارة رياضية متعددة الأغراض

الرياض - محمد الاطلسي - بإضافات حديثة جديدة قامت بها سيارة كيا كارينز 2024 والتي تتميز بشكل جديد وأناقة رهيبة حيث ظهرت هذه السيارة الجديدة بابتكار مذهلة ومناسبة لتوقعات العملاء في السعودية

وتم التوفير في سيارة كيا كارينز 2024 مواصفات تخطف الأنظار وتجهيزات عملية جمعت بين الفخامة والعملية، حيث ان سيارة كيا الطراز الجديد تميزت بعدد من الفئات والأسعار وسوف نعرضها لكم في هذه المقالة

مواصفات كيا كارينز 2024 تظهر كيا كارينز 2024 بثوبها الجديد، متجسدة في تصميم ينبض بالحداثة والجاذبية، هذه الـSUV الصغيرة، التي أطلقت ضمن جيلها الرابع، تبدو كأنها قطعة من المستقبل بفضل تصميمها الأنيق الذي يخطف الأنظار بسلاسة، فلقد تم تجهيزها بعناية لتناسب تطلعات واحتياجات العائلات الباحثة عن مزيج من الأناقة والعملية، مما أكسبها شعبية واسعة ومكانة مرموقة بين العملاء.

تصميم كيا كارينز 2024 الخارجي واجهة أمامية حديثة بشبك أمامي علوي باللون الأسود، يربط بين المصابيح الأمامية، مضيفًا شخصية فريدة. مصابيح أمامية بتصميم أنيق شبه النجوم، تعمل بتقنية LED مع مصابيح نهارية بتصميم مميز.

شبك سفلي واسع لتعزيز التهوية وتبريد المحرك، مكملًا بكشافات ضباب ومشتت هواء أسفلي. خطوط انسيابية على غطاء المحرك لتحسين الديناميكية الهوائية.

واجهة جانبية أنيقة مع لمسات كرومية على إطار النوافذ السفلي ومقابض الأبواب، وخط واصل بين العجلات. جنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة، ومرايا جانبية تدعم الطي والتعديل الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة. واجهة خلفية بتصميم رياضي، تضم جناح خلفي ومصابيح خلفية انسيابية متصلة عبر شريط LED. مصد خلفي بارز باللون الأسود ولمسات كروم، لمظهر أقوى وأكثر جاذبية.

أبعاد كيا كارينز 2024

كيا كارينز 2024، الطراز الجديد من العملاق الكوري، يقدم نفسه كعضو قوي ضمن فئة الـSUV المدمجة بأبعاد متوازنة تجمع بين الرحابة والمناورة، وتصميمها الخارجي ليس فقط يتميز بالأناقة والجاذبية، بل يعكس أيضاً استغلالاً مثالياً للمساحة، ما يوفر تجربة قيادة مريحة وملائمة للرحلات العائلية والمغامرات اليومية.

مع أبعادها المحددة، توفر كيا كارينز 2024 مساحة داخلية رحبة وتجربة قيادة مستقرة بفضل طول قاعدة العجلات الواسعة، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف الطرقات والمنعطفات بسهولة وأمان.

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المواصفة القياس الطول 4,540 مم العرض 1,800 مم الارتفاع 1,708 مم طول قاعدة العجلات 2,780 مم مواصفات داخلية كيا كارينز 2024

مواصفات داخلية كيا كارينز 2024 ثلاثة صفوف من المقاعد، توفر مرونة في الاستخدام بتصميم مريح وأنيق، مع كسوة قماشية للفئات الأساسية وكسوة جلدية للفئات العليا. المقاعد الأمامية تدعم التعديل اليدوي، بينما مقاعد الصف الثاني تأتي بخاصية الطي الآلي لزيادة مساحة التخزين. خاصية التهوية، التبريد، والتدفئة للمقاعد الأمامية، ما يضمن راحة في جميع الظروف الجوية. درج تخزين صغير أسفل مقعد الراكب الأمامي، مثالي لحفظ الأغراض الصغيرة والهامة. عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، تعزز من تجربة القيادة مع سهولة الوصول للتحكمات. حامل أكواب، يضيف إلى الراحة والتنظيم داخل المقصورة. نظام إضاءة محيطي قابل للتخصيص بـ64 لون، يخلق أجواء ممتعة ومريحة أثناء الركوب. تقنيات كيا كارينز 2024 كيا كارينز 2024 تجسد التطور التقني داخل مقصورتها بمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، مما يوفر تجربة ركوب ممتعة ومريحة لكل الركاب. ها هي الخصائص التقنية الرئيسية التي تميزها:

شاشة عدادات رقمية، بمقاس 4.2 بوصة، تقدم معلومات واضحة ودقيقة للسائق. شاشة معلومات وترفيه، بمقاس 8 بوصة، توفر وصولاً سهلاً لوظائف السيارة وخيارات الترفيه. دعم توصيل الهاتف الذكي، متوافقة مع آبل كاربلاي والبلوتوث، مما يسهل الوصول إلى التطبيقات والاتصالات. نظام صوتي فاخر من بوز، في الفئة الأعلى، يشمل ثماني سماعات لتجربة صوتية غنية وعالية الجودة. دعم الأوامر الصوتية، لتسهيل التحكم في وظائف السيارة دون الحاجة للتشتيت عن الطريق. نظام تكييف، يأتي أوتوماتيكياً أو يدوياً حسب الفئة، مع فتحات تكييف للصفين الثاني والثالث وفتحات بالسقف لضمان توزيع مثالي للهواء. شاحن لاسلكي للهاتف، يتيح شحن الأجهزة دون الحاجة للأسلاك. منفذ USB، لتوصيل وشحن الأجهزة الذكية بسهولة.

مواصفات أمان كيا كارينز 2024 كيا كارينز 2024 مزودة بمواصفات أمان متقدمة لضمان السلامة الكاملة للسائق والركاب، وتشمل:

وسائد هوائية أمامية، للسائق والراكب الأمامي، توفر حماية فورية في حال الاصطدام. نظام الثبات الإلكتروني (ESC)، يحافظ على ثبات السيارة في الظروف الصعبة. مكابح ABS (مانعة للانغلاق)، تمنع انغلاق العجلات أثناء الكبح المفاجئ.

التوزيع الإلكتروني لقوى المكابح (EBD)، يوزع قوة الكبح بين العجلات لتحسين السيطرة. نظام التحكم في الجر، يساعد على منع انزلاق العجلات عند الانطلاق أو السرعة. نظام تثبيت السرعة، للحفاظ على سرعة محددة دون الحاجة إلى الضغط المستمر على دواسة الوقود. مساعد صعود المرتفعات، يمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند الانطلاق من وضع الثبات على المرتفعات. مساعد النزول من المنحدرات، يتحكم في السرعة أثناء النزول لمزيد من الأمان. حساسات ركن خلفية، تساعد في الكشف عن العوائق أثناء الركن. كاميرا رؤية خلفية، توفر رؤية واضحة للمنطقة خلف السيارة لتسهيل الركن والمناورة. ألوان كيا كارينز 2024 كيا كارينز 2024 تتألق بمجموعة من الألوان الخارجية الجذابة والمتنوعة، مما يتيح للمشترين اختيار اللون الذي يعبر عن ذوقهم الشخصي ويناسب أسلوب حياتهم. تشمل خيارات الألوان المتاحة لهذا الطراز:

فضي أسود ذهبي أبيض لؤلؤي أحمر أزرق مواصفات الأداء لكيا كارينز 2024 كيا كارينز 2024 تقدم خيارين من المحركات، كل منهما مصمم لتوفير توازن مثالي بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.

خصائص المحرك المحرك الأول (1.4 لتر تيربو) المحرك الثاني (1.5 لتر) نوع المحرك بنزين تيربو بنزين عدد الأسطوانات 4 أسطوانات 4 أسطوانات سعة المحرك 1.4 لتر 1.5 لتر القوة 140 حصان 115 حصان عزم الدوران 242 نيوتن.متر 144 نيوتن.متر ناقل الحركة أوتوماتيكي دبل كلتش DCT بـ7 سرعات تتابعي متغير CVT نظام الدفع الجر الأمامي FWD الجر الأمامي FWD كفاءة الوقود 16.1 كم/لتر 16.8 كم/لتر أسعار وضمان كيا كارينز 2024 في المملكة العربية السعودية

كيا كارينز 2024، الـSUV الفريدة من نوعها من الصانع الكوري، تقدم في السوق السعودي من خلال الوكيل الحصري شركة الجبر بمجموعة متنوعة من الفئات والأسعار التي تلبي احتياجات وتفضيلات العملاء المختلفة.

الفئة السعر (شامل الضريبة) كيا كارينز فئة LX S1 1.5L 89,698 ريال سعودي كيا كارينز فئة LX S2 1.5L 93,148 ريال سعودي كيا كارينز فئة EX 1.5L 98,898 ريال سعودي كيا كارينز فئة SX 1.5L 111,203 ريال سعودي ضمان كيا كارينز 2024

كيا كارينز 2024 تأتي مع ضمان قوي يؤكد على جودة وموثوقية السيارة، حيث يغطي الضمان مدة 5 أعوام أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، أيهما يأتي أولاً، هذا الضمان يوفر للمالكين راحة البال والثقة في استثمارهم مع تأكيد الوكيل الحصري شركة الجبر على التزامه بتوفير أعلى مستويات الدعم والخدمة لعملائها في المملكة.