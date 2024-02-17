تفاصيل اعلان عاجل من السفارة اليمنية في الرياض لجميع المغتربين اليمنيين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض عن إطلاق خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية للسفارة.

وقالت السفارة في تدوينة على منصة "إكس" : تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بان السفارة ومواصلة للجهود التي تقوم بها لتيسير المعاملات للأخوة المغتربين، فأنها ستطلق خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية.

وبحسب اعلان السفارة فان هذه الخدمة ستكون متاحة "اعتبارا من يوم الاحد 8 شعبان 1445 م الموافق 18/2/2024 م.

وأكدت السفارة ان يمكن لابناء الجالية اليمنية في السعودية "التقديم للوكالات سواء كانت خاصة او عامة وفقا للنماذج المعدة لها مسبقا واختيارها من قائمة الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسة لموقع السفارة على الانترنت".