لن تندم : طريقة سهلة ومجربة تبطل السحر والمّس وتحصنك أنت وعائلتك من العين والحسد

الرياض - محمد الاطلسي - السحر والمس" من بين أكبر المعظلات التي تعاني منها شريحة لابأس بها المجتمع، وتكمن خطورته في كونه يستهدف عقل الإنسان، ويتحكم بتصرفاته، ويختلف السحر من نوع إلى آخر، لكن يبقى الهدف واحد.

انتشر السحر في السنوات الاخيرة بشكل مخيف جدًا، حتى أن معظم الدول سنت له قوانين خاصة به، وخصصت لمن يمارسه أكبر العقوبات وأشدها، وذلك لكونه ظاهرة أولا تدخل في جانب الشرك بالله، وثانيا افساد المجتمع.

ومع هذا الانتشار المخيف للسحر فقد لوحظ أن الكثير من الناس يبحثون عن ماهية الطرق الصحيحة و الفعالة للقضاء على السحر وفكه، ومن هذا المنطلق سنتحدث اليوم في هذا المقال عن أنواع السحر، وأقسامه، وطرق الوقاية منه، إضافة إلى أهم الوسائل والطرق التي تطرد السحر وتعالج المسحور بإذن الله وقدرته:

▪︎ أنواع السحر:

للسحر ثلاثة أنواع هى: - السحر الأبيض - والأسود - والأحمر

ويقال أن السحر الأحمر أحد أنواع السحر الذى شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد اغلبية الناس، بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات، ويصنف البعض بأنه السحر الأوسط الذى يستعمل فى أعمال الخير والشر معًا على اعتبار أنه يقع ما بين السحر الأسود المخصص للأعمال الشريرة، وبين السحر الأبيض الذى يستخدم فى أعمال الخير.

ويقول آخرون بأنه لا وجود لهذه التسمية فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر بل كله سفلى أسود.

▪︎ أقسام السحر:

1- السحر الهوائي: يكون السحر معرضا لتيار الهواء فكلما مرت الريح زاد تأثير السحر. 2- السحر المائـي : يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه. 3- السحر النـاري: يوضع السحر في أو قرب مواقد النيران مثل التنور أو الفرن. 4- السحر الترابي: يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت.

▪︎أدعية تفك السحر والعين والحسد

- اللهم أهدني، وارزقني، وعافني، وارحمني.

- اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة، من شر ما أنت آخِذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يُهزم جندك، ولا يُخلف وعْدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.

- أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات).

- ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حَوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيَبرَأ (ثلاث مرات).

- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك.

- اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. - حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو ربُّ العرش العظيم (سبع مرات). - ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث. - الله، الله ربي، لا أُشرِك به شيئًا.

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد.

- اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة.

- اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت.

- اللهم أخرج كل عين حاسد حاقد، وكل نفس خبيثة مبغضه لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين قوية أو عين حارة.

▪︎آيات من القرآن الكريم لطرد السحر:

- سورة الفاتحة. - أية الكرسي. - أخر آيتان من سورة البقرة. - أول خمس آيات من سورة البقرة. - الآية 102 من سورة البقرة. - الآيتان 17 و18 من سورة الأنعام. - الآيتان 62 و63 من سورة يونس. - سورة الكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس. - الآيتان 200 و201 من سورة الأعراف.

▪︎كيفية الوقاية من السحر

• اكل سبع ثمرات كل يوم صباحا. • الوضوء والمحافضة عليه. •صلاة الجماعة. • قيام الليل. • الاستعاذة عند دخول الخلاء. • الاستعاذة عند دخول في الصلاة. • ((قول الله اكبركبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا 3 مرات)). • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. • قبل النوم في الليل تتوضء وتقرأ اية الكرسي وتذكر الله تعالى حتى يأتيك النوم. • تقول بعد صلاة الفجر ((لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك واللحمدوهو على كل شيء قدير. • عند الدخول في المسجد ((اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)). •

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3مرات مساءا وصباحا. • عند الخروج من البيت ((بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. • تقول صباحا ومساءا (( اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)).