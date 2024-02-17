السعودية .. محاولة فاشلة لاقتحام الحدود وبيان عاجل وصادم للداخليه

الرياض - محمد الاطلسي - ألقت وزارة الداخلية السعودية القبض علي (19199) مخالفًا، منهم (11742) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4103) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(3354) مخالفًا لنظام العمل.

كما نجحت الداخلية السعودية بحسب تقريرها الاسبوعي في ضبط (916) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة منهم (46%) يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط (101) شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

و تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57532) وافداً مخالفًا، منهم (52411) رجلاً، و(5121) امرأة.

كما احتلت الداخلية السعودية (50525) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1592) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9813) مخالفًا.