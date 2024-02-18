ستتفاجئ ! ..ما حكم تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟ رد مدهش من دار الإفتاء

الرياض - محمد الاطلسي - ورد من أحد المواطنين استفسار يفيد بـ هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية مما اثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقام أحد الشيوخ القائمين على الصفحة بالرد لإفادة الجميع. من جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأساس الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، موضحا أن ما بعد ذلك يعتبر تطوعا وكل مسلم يقرأ كما يريد ويفضل.

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟

وأوضح ممدوح، خلال الاجابة على السؤال، أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن، مشيرا إلى أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

واستشهد بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: “أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا”. أخرجه أبو داود في “سننه