150 ألف رجل يتحولون إلى إناث في هذه الدولة العربية؟..والسبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت هيئة رسمية في دولة عربية عن تحول جماعي لـ 150 ألف مواطن من الذكور إلى إناث، طمعًا في الحصول على راتب الرعاية المقدمة من الحكومة.

وقالت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قيام 150 ألف رجل بالتقديم للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى.

وأوضح رئيس الهيئة، أحمد خلف، إنه "يوجد 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى"، مشيرا الى انه "تم اكتشاف 35 ألف متجاوز على الرعاية خلال الفترة الماضية، وقد نصل إلى 300 ألف متجاوز خلال الأشهر المقبلة"، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وأشار أن "90 بالمئة من المتسولين لديهم رواتب رعاية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "أغلب المنظمات التي تدعي مساعدة الفقراء هي عصابات منظمة".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية أن أعداد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية قد ازدادت قبل فترة بصورة ملفتة، وتم ذلك للحصول على أصوات المشمولين الجدد ودفعهم للمشاركة في الانتخابات الأخيرة التي شهدها العراق.