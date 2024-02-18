تفاصيل صادمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب هذه المناطق السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأحمر، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الهيئة، طارق اباالخيل.

وورد في البيان الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية : “رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي صباح اليوم الساعة 6:52:29 هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي يلغ 4.40 درجة على مقياس ريختر وعمق 32 كيلومترا”.

وتابع الهيئة في بيانها: “سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الأفريقية”.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة في البيان: “الحدود السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية”.ويذكر أن هيئة المساحة السعودية سبق ورصدت هزات في منطقة البحر الأحمر أحدها العام الماضي على بعد 152 كم جنوب غرب منطقة جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر وعمق 21.5 كيلومترا.وأوضح أباالخيل حينها أن سبب الهزة الأرضية “يرجع إلى قوى الشد بمنطقه وسط البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية، مما تتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود مسببة نشاط زلزالي”.