الداهية ليلى عبد اللطيف تكشف عن اخطر توقعاتها لنهاية شهر فبراير!.. سكان هذه الدولة عليهم المغادرة فورآ الى السعودية والنجاة بحياتهم

الرياض - محمد الاطلسي - أصبحت توقعات ليلى عبد اللطيف محطة اهتمام العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك نظراً لخبرة ليلي عبد اللطيف البالغة في مجال الفلك، والأبراج، حيث تحققت بالفعل 8 تنبؤات صائبة خلال شهر يناير لعام 2024، ولهذا السبب يتطلع المتابعين إلى معرفة تواقعاتها خلال الفترات المقبلة، كما أنها حذرت من 3 أحداث وتوقعت حدوثها خلال الأيام المقبلة لهذا العام، ولمعرفة تلك التنبؤات تابعوا معنا سطورنا القادمة.

قد تم الكشف عن توقعات ليلى عبد اللطيف، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، وتتمثل في ثلاثة تنبؤات لهذا العام، وتكون أحداثها مأساوية للغاية، حيث التنبؤ الأول يتعلق بإندلاع عواصف قوية، وأمطار غزيرة في لبنان، والتي قد ينتج عنها فيضانات في الشوارع والأحياء التي قد تدمرها، كما أنه من المحتمل أن تتزايد تلك الظروف الجوية القاسية خلال 3 أشهر الأولي من هذا العام2024م، يكون التنبؤ التاني عن احتمال وقوع جريمة مدبرة لأحد أكبر البنوك العالمية، والتي قد ينتج عنها اعتداءً مباشراً، أو تفجيراً إرهابياً، وقد يترتب عليه حالة من الفزع والتوتر في المجتمع الدولي، أما عن تنبؤها الأخير فيكون متعلقاً بإحدي الدول العربية التي ستقوم بإتخاذ قراراً بتعليق كافة الرحلات الجوية، سواء كان من الداخل أو الخارج، بسبب حدث غير محدد لتلك اللحظة، والذي يثير مخاوف بشأن الاستقرار الجوي والأمني في المنطقة.

أبرز توقعات الخبيرة الفلكية ليلي من أبرز التوقعات التي تحققت لخبيرة الأبراج والفلك ليلي عبد اللطيف، هو إكتشافاً علمياً جديداً لعلاج السرطان، حيث أنه تم إبتكار حبة تستهدف الأورام دون التأثير على الخلايا السليمة في الجسم.

كما تنبأت بمواجهة الملياردير الشهير إيلون ماسك أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ماتحقق بالفعل، حيث خسر هذا الملياردير نحو 31 مليار دولار من قيمة منصة X التي اشتراها.

كما أنها توقعت تعرض اليابان لزلزال شديد تبعته موجة تسوماني خطيرة، وقد حدث هذا بالفعل، حيث حدث أضرار وخيمة في الممتلكات والأرواح في اليانان بسبب الزلزال والتسونامي.

توقعت الخبيرة الفلكية ليلي عدد من الأحداث التي حدثت منذ بداية عام 2024، الخاصة بتطورات أمنية، وسياسية بارزة في الإكوادور، وقد تم تأكيد هذا بعد حالة الفوضي والاضطرابات في البلاد، الذي ترتب عليه صراع عنيف بين الحكومة وإحدي عصابات المخدرات وهروب أخطر مجرم في البلاد وإعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً.

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