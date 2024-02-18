انت الأن تتابع خبر لن تتوقعوا كم يبلغ راتب اللاعب السعودي علي البليهي بعد تألقه في كأس أمم آسيا بقطر.. رقم صادم لايمكنك تخيله أبداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تألقه في كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، أصبح اللاعب السعودي علي البليهي الاسم الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تصدر البليهي الترند نقدم لكم في هذه السطور معلومات لا تعرفونها عن راتبه مع الهلال السعود

أكدت مصادر إعلامية أن لاعب نادي الهلال علي البليهي وإدارة الزعيم اتفقوا على تفعيل بند تمديد العقد لعام إضافي.

ويتضمن عقد اللاعب مع النادي على بند التمديد لعام جديد، قبل أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وسيحصل البليهي على راتبه في عقده الحالي دون اختلاف والذي يقدر بـ 5.5 مليون ريال سعودي سنويا، كما أن مزايا العقد تستمر دون تغيير، وسيتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب بعد انتهاء بطولة كأس أمم آسيا في منتصف شهر فبراير المقبل، حيث يتواجد اللاعب الآن مع المنتخب السعودي في قطر للمشاركة في المسابقة.