السعودية : منحة مجانية من الديوان الملكي 1445 وتفاصيل الحصول عليها

الرياض - محمد الاطلسي - للحصول على منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي يمكنك إتباع الإجراءات التالية عبر الانترنت:منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي واحدة من الخدمات الضرورية لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وعائلاتهم، حيث تهدف هذه المنحة إلى توفير فرصة للمواطنين السعوديين الذين لا يستطيعون شراء قطعة أرض لبناء منزلهم عليها، ويمكن لأي مواطن سعودي يواجه صعوبات في الحصول على أرض لبناء منزله أن يقدم طلبًا لهذه المنحة من خلال الديوان الملكي بعد توفر العديد من الشروط التي سنناقشها خلال المقال.

تفاصيل منحة الأرض المجانية من الديوان الملكيزيارة موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

• بمجرد أن تدخل الموقع انتقل إلى علامة التبويب التي تعنى بالخدمات الإلكترونية.

• اختيار خدمة سكني من القائمة المتوفرة.

• تسجيل الدخول باستخدام بيانات دخول وطني موحد.

• بمجرد تسجيل دخولك بنجاح ستظهر استمارة لتقديم طلبك.تعبئة جميع البيانات المطلوبة في مساحاتها المخصصة والتأكد من أن المعلومات التي تقدمها صحيحة ومكتملة.

• بعد ذلك قم باختيار خدمة الأراضي المجانية من بين الخيارات المُتاحة.

تنزيل كافة الملفات والوثائق المطلوبة التي يمكن أن تتضمن الوثائق الشخصية والوثائق المالية وأي وثائق أخرى ذات أهمية.الشروط المطلوبة لطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

لكي تتمكن من الاستفادة من منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي يجب عليك توفر بعض الشروط الهامة، وهي:

• يشترط أن يكون المتقدم وعائلته من الجنسية السعودية لتقديم طلب للحصول على المنحة.

• عند تقديم الطلب للديوان الملكي يجب ألا يكون عمرك أقل من 25 عامًا.

• الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة غير مقبولين للتقدملم تتلقى سابقاً أي دعم سكني حكومي من المملكة.

لم تقم الأسرة المتقدمة بامتلاك سكن لمدة تتمثل في خمس سنوات.

• عندما يتوفى الوالدين يجوز للأشقاء التقديم بشرط أنهم ليسوا متزوجين، وأن الذكور فيهم لا يتجاوزون سن الـ25 عامًا.

• ضمان توفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان.

• تكون الأسبقية للسيدة المطلقة التي تبلغ من العمر 25 عامًا على الأقل، وللسيدة الأرملة التي لم تتزوج بعد وفاة زوجها وللسيدة التي تعتمد على أولادها وليست أرملة.ينبغي على الشخص المتقدم تضمين جميع أفراد عائلته عند تقديم طلب للحصول على المنحة.