اخبار الخليج

ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات.. استشارية سعودية تفجر مفاجأة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات.. استشارية سعودية تفاجئ الجميع بالإجابة ..تفاصيل قالت استشارية نفسية سعودية، إن فرق السن الطبيعي للزواج بين الرجل والمراة يتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت الاستشارية هوازن بن زقر، في حدث مع برنامج "صباح العربية" تابعه "المشهد اليمني"، إلى أن العديد من الرجال يتزوجون بنساء أكبر منهم بـ 10سنوات، وقالت إن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق وفقًا للدراسات والإحصائيات الأخيرةيكتشف الزوجان خلال سنواتهم الأولى من الزواج، وجود عدة فروقات بينهما تتسبب لهما بالمشاكل البينية، وفقا للدكتورة هوازن.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا