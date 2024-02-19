مستشار اسري سعودي يثير الجدل بتصريح خطير !..تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته ينتج عنه هذا الشيء

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن مشكلات الزوجات وغيرتهم الدائمة تجاه أزواجهم والتي تؤدي إلى انهيار الزوجة وشعورها الدائم بعدم الأمان.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الزوجة‬⁩ لديها حساسية شديدة تجاه زوجها في حال كان عنده تواصل غير مشروع مع نساء أخريات، سواءً كان ذلك بالرسائل أو على الخاص في السناب أو غيره .وأضاف :” أن المرأة قد تصمت أملاً بأن يتوقف زوجها عن ذلك ولا تضطر لمواجهته”، مؤكدًا أن تواصل ⁧‫الزوج‬⁩ مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويشعرها بعدم الأمان