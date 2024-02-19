السعودية : انطلاق المشروع العملاق الذي سيجعل الجميع يعيش بسعادة ورفاهية غير مسبوقة!!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت أمانة محافظة جدة مشروعاً ميدانياً لـ”مسح وتخطيط أحياء مدينة جدة في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة” مستهدفا 16 عنصراً من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري , وذلك بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويهدف المشروع إلى مسح أحياء وشوارع المدينة وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري , إضافة إلى استخلاص الخطط لأعمال التنفيذ , علاوة على ما يحققه المشروع من استعراض للبيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء ويسهم في دعم إدارة التحكم بجميع عناصرها بجانب وضع استراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.

إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة , إصلاح الأرصفة المتهالكة , معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء , معالجة وضع الباعة الجائلين , إصلاح أعمدة الإنارة , إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة

والميادين , إزالة مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء , إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام , إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً.