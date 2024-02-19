أغرب محاكمة عربية .. الجن يستعدون لإصدار حكم نهائي بجريمة قتل وحشية ؟!..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - سادت حالة من الترقب والقلق في عدد من المناطق اليمنية بعد انتشار تسجيلات صوتية لأحد الدعاة يزعم فيها أن الجن يستعدون لإصدار حكم بحق جندي يمني قتل أحد أفرادهم في محافظة شبوة.

وبحسب التسجيلات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجندي ينتمي إلى محافظة لحج وكان يعمل ضمن الوية العمالقة في شبوة، حيث وقعت الحادثة المثيرة.

وقال الداعية الذي لم يذكر اسمه أن الجندي قتل جنيا كان متلبسا بصورة مخلوق غريب، وأن والد الجني تلبس في جسد الجندي بعد أن عاد إلى لحج، وأنه عرضه على معالج من معالجي الجن الذي أخبره بالحقيقة.

وأضاف الداعية أن الجن عقدوا عدة جلسات لمحاكمة الجندي الذي تلبس به والد الجني القتيل، وأنهم ينتظرون صدور الحكم القضائي الذي قد يتضمن عفوا أو سلبا لسلاح الجندي أو غير ذلك.

وأفادت مصادر صحفية أنها تواصلت مع المقرئ الذي نقل هذه القصة، وأنه أكد لها أن الحكم سيصدر خلال يومين، وأنه يأمل أن يكون في صالح الجندي وأسرته.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث بعضهم اعتبرها مجرد خرافة وتضليل، وبعضهم اعتبرها حقيقة وعبر عن خوفه من غضب الجن، وبعضهم اعتبرها مادة للسخرية والتهكم.