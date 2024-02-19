اتفرج بالصورة ..الجيش الإسرائيلي يعتقل "يحيى السنوار" وصحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل صادمة؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.

وفي الصورة التي تم تداولها ظهر رجل يجلس على كرسي دون ملابس، وعيناه معصوبتان ويداه مكبلتان خلف ظهره، فيما وقف جنود إسرائيليون حوله.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنه لم يتم إلقاء القبض على السنوار.

ونشر حساب terror alarm الإسرائيلي عبر منصة x وعلق قائلا: "اعتقال شبيه يحيى السنوار في غزة".