لن تصدق ما حدث لشاب سعودي عندما دخل قرية الأقزام وإلتقى بأصغر نساء العالم؟

الرياض - محمد الاطلسي - وثق رحالة سعودي، مقطع فيديو، لزيارته لقرية الأقزام السبعة في إندونيسيا.

وقال الرحالة السعودي: قرية الأقزام السبعة اللي كنا بنتفرج عليها في التليفزيون "حقيقة"

واستعرض الرحالة، المنازل التي يعيش فيها الأقزام السبعة المحاطة بالأشجار الخضراء، إضافة إلى مكان يوجد به مجسم البومة، كما التقط صور تذكارية مع امرأة "قزم" كانت تجلس أمام منزلها.

وأظهرت اللقطات نساء أقزام يرتدين نفس الملابس يتبادلون السلام والتحية مع الرحالة السعودي، ثم علق الأخير، على قصر قامتهن، قائلا:"شوفوا الطول يا جماعة".