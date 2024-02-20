السعودية ترفع رواتب الموظفين في هذه المهن وهذا هو سلم الرواتب الجديدة!

الرياض - محمد الاطلسي - من خلال التعرف على سلم رواتب العسكريين في المملكة، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير الرواتب المميزة للعاملين بها، من أجل توفير المستوى المعيشي المناسب لهم على المستوى العام، وذلك وفقًا لطبيعة الوظيفة، لذلك سوف نتناول من خلال موقع بوابة الخليج رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية.رواتب العسكريين في المملكة
يمكننا الإشارة إلى أن رواتب العسكريين في المملكة تختلف طبقًا للرتب التي يعمل بها العسكري، سوف نتعرف على ذلك عبر الجدول التالي:
الرتبة متوسط الراتب بالريال السعودي
ملازم 7590
ملازم أول 8835
رائد 13515
مقدم 14645
عقيد 16500
عميد 18805
لواء 21 ألفرواتب الأطباء العسكريين في المملكة
يمكننا أن نتناول سويًا رواتب الأطباء العسكريين في المملكة من خلال الجدول التالي:الوظيفة الطبية الرواتب بالريال السعودي
طبيب الكليات العسكرية 13205
الطبيب الصيدلي 13750
طبيب استشاري 17645البدلات والعلاوات للعسكريين في المملكة
تعمل المملكة على تقديم البدلات المميزة لتلك الفئة، والتي تختلف طبقًا للرتبة، حيث يمكن أن تبدأ من 380 ريال سعودي، ثم تتصاعد تدريجيًا مع الترقيات المختلفة، بحيث يمكن أن تصل إلى 22 ألف ريال سعودي سنويًا.
الرواتب هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها الأشخاص أن يعيشوا حياتهم مع القيام بتلبية ما يحتاجون من خلالها، لذلك تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تقوم بتقديم الرواتب المميزة تقديرًا للجهود التي يتم بذلها من خلال الأفراد في عملهم.