اتفرج الفاجعة..ثعبان عملاق هاجم مواطن سعودي في منزله وعندما أوشك على إلتهامه حدثت المفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - الفاجعة التي أرعبت كل بيت في السعودية.. “كوبرا الصحراء”، المرعبة تسللت إلى منزل مواطن في “عرعر” وعندما أوشكت على ابتلاعه حدثت المعجزة، وبدأت الحادثة عندما تسللت كوبرا الصحراء إلى منزل المواطن السعودي، في حي الربوة قرب الحزام الغربي في منطقة “عرعر”، وهو ما أثار خوف وفزع المواطن من ذلك الثعبان الخطير الذي شكل خطراً حقيقي عليه وعلى أفراد أسرته، وقد تصرف المواطن بطريقة ذكية أنقذته من ذلك الخطر وجعلت الأمور تمر بسلام، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم تفاصيل الحادثة وكيف تصرف المواطن واستطاع النجاة من خطر كوبرا الصحراء المرعبة.وثق مقطع فيديو متداول، كوبرا الصحراء المرعبة وهي تتسلل إلى منزل مواطن في السعودية، وهو ما أثار خوف ورعب صاحب المنزل الذي قام على الفور بالاتصال بالدفاع المدني السعودي وطلب النجدة والمساعدة العاجلة.

وظهر في الفيديو المتداول، ثعبان أسود عملاق، وهو في منزل أحد المواطنين في حي الربوة قرب الحزام الغربي بعرعر، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من العثور عليه وقتله.وتسللت كوبرا الصحراء، أو ما يعرف ب ثعبان “صل أسود” إلى المنزل عبر فتحة أسفل باب مغلق، وتفاجأ به صاحب المنزل أمامه، فقام فوراً بالاتصال على الدفاع المدني الذي هرع إلى المنزل في ذات اللحظة وتمكن من قتل الثعبان.

وأوضح جاسر الصقري، الذي نشر المقطع عبر توتير، أن صاحب المنزل استعان بالدفاع المدني بعدما تفاجأ بالثعبان داخل المنزل، وتمكن رجال الدفاع المدني من قتل الثعبان.

وعبر المواطن عن شكره للدفاع المدني الذي حضر على الفور وانقذ صاحب المنزل واسرته من خطر ذلك الثعبان العملاق.