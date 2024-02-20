انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. قصة مواطن متقاعد يرتدي أكبر عباءة من النحل لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روى زهير فطاني متقاعد سعودي قصة قضاء معظم وقته مع النحل والسعي للدخول لموسوعة غينيس بأكبر عباءة من النحل.

وقال خلال لقاء مع قناة العربية: " أنا أول نحال عربي يجمع النحل لمحاولات كسر رقم قياسي في موسوعة غينيس بارتداء أثقل عباءة من النحل".

وتابع: " أنا عضو مجلس إدارة جمعية النحالين بمكة المكرمة وكنت أعمل بأرامكو لمدة 35 عاما وتقاعدت قبل 3 سنوات، وأمارس هواية تربية النحل وكنت أتعلم ولازالت أتعلم عن منتجات النحل".

وأشار إلى أنه يوجد لديه منحل في جدة يعتبر نموذجي ويزوره جروبات سياحية وعوائل ومدارس ويتعلمون كيفية استخدام منتجات العسل في الاستشفاء والغذاء.

زهير فطاني.. متقاعد سعودي يقضي معظم وقته مع النحل ويسعى للدخول لموسوعة بأكبر عباءة من النحل