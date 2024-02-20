انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. داعية مصرية: مداعبة الزوج وتلبية رغبته في الفراش مقدمة على الصيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الداعية المصرية، نيفين مختار، على سؤال "هل من حق الزوج أن يفطر زوجته في غير شهر رمضان في حال عدم أخذ إذنه؟".

وقالت مختار في برنامج "سؤال مباشر": هناك فرضا وهناك سنة.. ومداعبة الزوج وطلبه لزوجته "فرض" وصيام التطوع "سنة"، ولذلك فعلى الزوجة أن تقدم الفرض على السنة، وتفطر لتلبية طلب زوجها للمداعبة أو الفراش.

وتابعت: إذا كان زوجها قد أذن لها من قبل بصيام التطوع فلا جناح عليها أن تكمل صيامها، ولا يحق للزوج إجبارها على الإفطار.

هل من حق الزوج أن يفطر زوجته في غير في حال عدم إذنه؟

الداعية المصرية د. نيفين مختار في ""

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