انت الأن تتابع خبر اتفرج .. عمرو دياب يفاجئ الجمهور بردة فعل "غير متوقعة" بعدما طالبوه بغناء أغنية محددة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل الفنان عمرو دياب، بعدما طلب منه الجمهور غناء إحدى أغانيه.

وأحرج عمرو دياب جمهوره قائلا: "والله ما قايل الأغنية، أنت فاكرني لما تقولي قولها هقولها، أنا قولت لكم 20 سنه أي حد يقولي حاجة ما بعملهاش".

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية، شهدت مساء أمس الأحد، إقامة حفلات أولى ليالي سعودية مصرية، بحضور أكثر من 30 فناناً من مصر والسعودية والدول العربية الأخرى.