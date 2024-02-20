انت الأن تتابع خبر هل يمكن للموظف أن يُصبح من الأثرياء؟.. اتفرج استشاري تطوير أعمال يُجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عماد منشي، مستشار تطوير الأعمال، إن مصادر الدخل ثلاثة هي الوظيفة والمهنة والتجارة.

وتابع في مقطع متداول عبر "إكس"، إن الموظف يُقايض بوقته حتى يجنى المال أما المهنة فهي أن تقايض بالوقت والموهبة لتجني المال، أما التجارة فهي المقايضة بالوقت والموهبة والأموال لتحقيق الثراء.

وأكمل:" هل يمكن للموظف أن يُصبح من الأغنياء؟.. الفكرة الأساسية أن تضع مبلغًا في ادخار أو استثمار من أي مصدر كان، وقتها يمكنك أن تصبح من الأثرياء".