اتفرج: مواطن سعودي يعيش وحيداً في جبال هروب.. عمره أكثر من 100 عام ولم يتزوج حتى الآن!!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يدعى “جابر المجهلي”، يبلغ من العمر أكثر من 100 عام، لم يتزوج حتى الآن. وعاصر المواطن حكم الملك عبد العزيز، ولكنه لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه أسرة، ويعيش وحيدًا في بيوت حجرية قديمة، بجبال نعام في محافظة هروب.

وقال المواطن خلال ظهوره في الفيديو، إنه يعيش في هذه البيوت منذ حكم الملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبدالله، ثم الملك سلمان.

زلزال جازان

وأضاف “المجهلي”، أنه أدرك الزلزال الذي حدث في المناطق الجبلية بجازان، قبل 86 عامًا، وكان عمره وقتها تقريبًا 15 عامًا، ويعش الآن بمفرده في الجبال لأنه لم يتزوج.

وتابع أنه ينام في العشاء ويستيقظ في الفجر، ويرسل أحد العمال لقضاء حوائجه من الأسواق وغيرها، ويرفض الآن الزواج بأي امرأة بعد وصوله لهذا السن.