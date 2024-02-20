انت الأن تتابع خبر الفنان محمد صلاح: كِرهت عادل إمام بسبب موقف في التصوير.. قالي: إزاي تمسك إيدي وبصلي باحتقار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الفنان المصري محمد صلاح، الفنان عادل إمام ب "المغرور"، مشيرا إلى أنه يكرهه بسبب موقف حدث بينهما أثناء تصوير فيلم.

وقال باللهجة العامية المصرية :" كرهت عادل إمام بسبب موقف، ومشتغلتش معه تاني".

وتابع:"كنا بنصور فيلم بخيت وعديلة، وكان في مشهد خارجي مفروض أقبض عليه، ولما ذهبت ناحيته تركني وتوجه ناحية سيارة ملاكي، فمسكت إيده على أساس يركب سيارة الشرطة، زعل واتنرفز وقال لي" تمسك إيدي ليه ومين قالك؟، وبصلي باحتقار".