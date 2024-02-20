انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. نجل كريستيانو : سعيد بوجودي في السعودية "الحمد لله" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر كريستيانو جونيور، نجل لاعب نادي النصر ، كريستيانو رونالدو، في مقطع فيديو متداول، متحدثا فيه عن "سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية".

وقال جونيور: "أنا سعيد للغاية بالقدوم إلى هنا، وأشعر براحة شديدة، وقد تأقلمت سريعا، واستمتع بالموسم للغاية".

واختتم مقطع الفيديو قائلا باللغة العربية:"الحمد لله".

ويلعب نجل رونالدو في صفوف فريق النصر للناشئين، وقد حقق الدوري مع فريقه هذا الموسم.