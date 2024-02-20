انت الأن تتابع خبر اتفرج .. امرأة "منقبة" تفاجئ عامل محطة وقود بطلب غريب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه امرأة "منقبة" تفاجئ عامل محطة وقود بطلب غريب أثناء تواجدها داخل سيارتها بالمحطة.

وطلبت المرأة من عامل المحطة تزويد سيارتها بميكس من البنزين الأحمر والأخضر، قائلة:"سوي ميكس أخضر أحمر".

وظهر في المقطع، العامل يصعب عليه فهم ما طلبته السيدة، حيث سألها أكثر من مرة عن نوع البنزين الذي تزود به مركبتها؛ ولكن الأخيرة ظلت تردد "ميكس أخضر أحمر".